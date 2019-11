In arresto banda dei Range Rover, furti anche nel bresciano

(red.) Ieri mattina, giovedì 21 novembre, le forze dell’ordine hanno disarticolato una banda di albanesi che a bordo di Range Rover raggiungevano la Lombardia e l’Emilia Romagna per mettere a segno una serie di furti. Anche in provincia di Brescia oltre che a Varese e Ravenna. Ora, nell’ambito dell’operazione “Evoque”, i quattro componenti sono tutti accusati dalla procura di Busto Arsizio di furto aggravato, furto in abitazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda i colpi nel bresciano, erano avvenuti tutti nella notte dello scorso 21 febbraio.

E su questo fronte i carabinieri di Varese hanno ricostruito tre episodi. Uno in una casa di Caino da dove sono stati rubati abiti e oggetti preziosi. Poi nella vicina Nave portando via gioielli e fuggendo sulla Golf dei proprietari. Infine, a Iseo nell’abitazione di un’anziana rubando soldi e altri gioielli. Si è anche scoperto che la banda rubava Range Rover e altre auto di grossa cilindrata dai parcheggi intorno agli aeroporti di Malpensa e Linate. L’indagine che ha portato agli arresti era partita nel settembre del 2018 dalla Polizia attiva su Malpensa.