Chiari, picchiano i commessi per rubare le scarpe

(red.) Sono incorsi nelle gravi conseguenze penali dopo aver rubato un paio di scarponi del valore di circa 80 euro. Decisamente ridotto, appunto, rispetto a quanto dovranno scontare ora i due malviventi. E’ successo in una mattina nei giorni precedenti a mercoledì 20 novembre quando la coppia di ladruncoli, un 39enne e un 17enne entrambi tunisini, avevano raggiunto un negozio di Chiari, nella bassa bresciana, facendo un giro tra gli scaffali. Erano circa le 11 quando i due hanno adocchiato un paio di scarpe antinfortunio e decisi a prenderle senza pagare, si sono nascosti l’uno una scarpa e l’altro la seconda metà del paio sotto i loro giubbotti.

Peccato che i loro movimenti sospetti avessero attirato l’attenzione di due commessi di 39 anni. Prima hanno chiamato i carabinieri e poi, alla cassa, li hanno fermati per capire cosa nascondessero. Capendo di essere stati beccati, i due nordafricani hanno spintonato i due addetti e tentato la fuga. Ma si è trattato di pochi minuti, perché sulla loro strada hanno trovato i militari della stazione di Chiari che li hanno bloccati.

Addosso avevano ancora le calzature appena rubate, poi restituite al negozio, e sono finiti in manette per rapina. Il più grande si è visto disporre l’obbligo di firma e l’altro condotto ai domiciliari in una comunità protetta. I due commessi sono stati poi portati al pronto soccorso per essere medicati.