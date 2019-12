Montichiari, ignora ordine di allontanamento

(red.) I Carabinieri della Stazione di Montichiari hanno arrestato un uomo italiano per ripetute violazioni all’ordine del giudice di “allontanamento dall’abitazione familiare”. Solo poco più di un mese fa la moglie dell’uomo, anch’essa italiana, aveva trovato il coraggio di denunciare le violenze che, da quasi tre anni, subiva ad opera di quel compagno violento che aveva sempre perdonato anche perché, da qualche mese, divenuto padre del bimbo nato dallo loro unione.

Le violenze, inizialmente verbali, si erano tramutate spesso in aggressioni fisiche incontrollate e favorite dall’abuso di sostanze alcoliche. Tali atteggiamenti non erano stati per nulla mitigati dalla nascita del figlioletto, che ora ha dieci mesi, e anzi numerosi episodi di violenza erano stati commessi anche in sua presenza. Dopo la denuncia era scattata la misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia che vietava a quel marito violento di fare rientro presso l’abitazione familiare.

Tuttavia l’uomo ha disatteso il divieto facendo in più occasioni rientro a casa, guadagnandosi il silenzio della moglie che non ha denunciato i fatti per paura di possibili conseguenze. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno però portato alla luce la situazione e, la segnalazione delle violazioni all’Autorità Giudiziaria, ha portato all’emissione di una misura di custodia cautelare nei confronti dell’uomo che è stato portato in carcere a Brescia.