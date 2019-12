Neve e ghiaccio, doppio intervento del Soccorso alpino

(red.) Doppio intervento in pochi minuti oggi, sabato 30 novembre, per la stazione di Breno della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino.

Verso le 6:30 è arrivato il primo allertamento per un uomo caduto per circa 200 metri nella zona del Monte Guglielmo. Gli elicotteri delle basi di Brescia e di Como non potevano decollare a causa della nebbia e quindi è partita subito una squadra territoriale dal Centro operativo di Esine. Dalla Valle Camonica è decollato l’elicottero di EliMast, che ha portato sul posto i tecnici. Individuato il ferito, lo hanno raggiunto, trattato dal punto di vista sanitario e messo in sicurezza. Nel frattempo la nebbia si è aperta e l’elisoccorso di Brescia è arrivato con l’équipe medica e il tecnico CNSAS di elisoccorso. Il ferito è stato stabilizzato e recuperato per il trasporto in ospedale.

Mentre le squadre stavano rientrando, altro allarme per un intervento simile sopra il rifugio Medelet. Una persona è scivolata per circa 300 metri su un tratto coperto da neve e ghiaccio e ha riportato diversi traumi. Una decina i tecnici impegnati. Attenzione alle condizioni del terreno, che in questo periodo presentano tratti ghiacciati, a volte coperti di neve, che non si possono affrontare in sicurezza senza avere attrezzatura e competenze adeguate.