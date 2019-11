Fratoianni (Leu) a Cellino: “Su Balotelli parole da imbecille”

(red.) “Balotelli sta avendo qualche difficoltà nella sua squadra, il Brescia. Cose di calcio e di spogliatoio. Cellino, il presidente del Brescia, risponde alle difficoltà con battute razziste “Balotelli è nero sta lavorando per schiarirsi, ma è difficile” che per altro non fanno neanche sorridere, perché non hanno senso”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“E battute come questa -prosegue il parlamentare di Leu – fanno capire quanto sia radicato il razzismo nel calcio, e purtroppo non solo in alcuni settori delle tifoserie. Perché non si fanno battute simili sui bianchi, quando ci sono difficoltà di rapporto?”.

“Signor Cellino, mi dispiace, ma lei ha usato parole da imbecille, che non fanno che aggravare – conclude Fratoianni – la condizione già compromessa del calcio in Italia. Vergogna”. Lo rende noto l’ufficio stampa di SI-Leu