Educational tour su Bienno e la Valgrigna

(red.) Mercoledì 20 novembre 2019 si è svolto il terzo educational tour in Valle Camonica organizzato dal Consorzio DMO di Valle Camonica. Durante questo terzo appuntamento, una quarantina di operatori turistici (agenzie di viaggio e guide turistiche abilitate) hanno potuto scoprire la zona di Bienno e della Valgrigna.

In collaborazione con la Federazione Guide Turistiche di Valle Camonica, gli esperti sono stati condotti alla scoperta della Fucina Museo e hanno assistito ad una dimostrazione di forgiatura. In seguito, hanno visitato il centro storico Bandiera Arancione Touring per poi concludere la mattinata con la Chiesa di Santa Maria Annunciata ed il Mulino museo. Dopo aver pranzato in un ristorante tipico, la visita è continuata alla Chiesa e ai dipinti tardogotici in San Lorenzo di Berzo inferiore, al Museo Civico “El Balaröl”della cultura e tradizione locale Chiesa e ai dipinti tardogotici in Santa Maria Assunta di Esine. La giornata si è conclusa con un aperitivo con degustazione di prodotti tipici in un ristorante della zona.

Il Consorzio DMO di Valle Camonica, attraverso il marchio “Valle Camonica – la Valle dei Segni”, promuove e sostiene il turismo dell’intero comprensorio della Valle Camonica, puntando a diffonderne la conoscenza del patrimonio naturale, culturale, artistico ed enogastronomico.

Al fine di facilitare la predisposizione di pacchetti turistici e percorsi guidati di visita, l’Ente organizza educational tour di conoscenza del territorio rivolto ai professionisti del settore turistico.

Il territorio della Valle Camonica si caratterizza per un incredibile patrimonio culturale e naturale, che può essere scoperto attraverso otto aree in cui viene suddiviso. Il terzo educational si è configurato come un tour illustrativo delle principali attrattive storiche, artistiche ed enogastronomiche relative alla zona di Bienno e della Valgrigna, una delle aree di interesse in cui è suddivisa la valle.