Marketing relazionale: come trovare “l’umore” giusto

Montichiari. Marketing relazionale + Mood Digitale, sembra uno slogan meramente commerciale, ma invece ha un senso logico e strategico. Per capirne di più, ne abbiamo parlato con Christian Forgione di Digital Mood, Web Agency a Montichiari , e la sua visione ci ha incuriosito.

DOMANDA. Cosa significa mood?

RISPOSTA. Possiamo tradurlo con la parola “umore”, “stato d’animo”, “spirito”. Il mood può essere di una persona o di una situazione, il mood di una festa sulla spiaggia è diverso dal mood di una cena aziendale. Anche nel mondo digitale, attraverso le scelte di marketing, grafica, copywriting e interazione nei social, essere nel “mood giusto” fa la differenza. Come ogni altro luogo in cui si incontrano delle persone, anche nel web lo “spirito” fa la differenza, tanto da generare un nuovo approccio al marketing. La possibilità per le aziende di interagire con miliardi di persone, con processi frenetici e segmentati, ha spostato il baricentro da un marketing transazionale, focalizzato solo sulla vendita, al marketing relazionale.

Il marketing relazionale si focalizza sul cliente e su tre imprescindibili pilastri: “conoscenza, interesse, fiducia”. Per questo, oltre che essere intelligente, è generoso. Il cliente viene messo al centro delle scelte dell’azienda, che si preoccupa di conoscere i suoi bisogni e fidelizzarlo. Il cliente soddisfatto, ritorna e parla bene di te, generando un circolo virtuoso reciproco.

D. Quali strumenti si possono usare per mettere in campo un marketing relazionale efficace?

R. Ce ne sono diversi ma ce n’è uno che sta “spaccando”: Spoki. Spoki è un servizio che permette di automatizzare la comunicazione con Whatsapp, la piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Christian e il suo team di Digital Mood la propongono per creare progetti digitali che aiutino concretamente le aziende. Restare in contatto con clienti e lead tramite mail non è più così efficace in tutti i mercati o per tutte le imprese.

Spoki e Whatsapp Marketing sono la risposta. Il tasso di apertura dei messaggi è quasi del 100% e il tasso di conversione molto alto. Questi strumenti devono essere utilizzati a fronte di uno studio mirato degli obiettivi dell'azienda, per non rischiare di trasformarsi in veicoli di sole offerte commerciali. Al contrario devono essere utilizzati per migliorare costantemente la relazione con quei clienti che iniziano ad avere fiducia dei prodotti o servizi dell'azienda o del negozio. I contenuti, anche nella messaggistica, devono essere curati, devono mettere al centro i desideri del cliente, devono essere chiari e accattivanti. Insomma devono avere il "giusto mood", per aumentare il fatturato e avere clienti felici.