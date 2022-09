“Una vetrina per DentroCasa Expo”, concorso di idee del Duc Brescia

Brescia. Fino al prossimo giovedì 15 settembre negozi e attività bresciane hanno la possibilità di aderire a “Una vetrina per DentroCasa Expo”.

L’iniziativa, nuova per il territorio bresciano, mira a valorizzazione le attività commerciali e a stimolare le doti e la creatività degli studenti ai quali verrà offerta la possibilità di realizzare vetrine che saranno postate sui social della manifestazione e sottoposte al voto degli utenti.

E’ patrocinata e coordinata dal DUC Brescia – Distretto Urbano del Commercio – che ha ricevuto l’assegnazione da parte di Regione Lombardia del Bando DEMO, organizzata per promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del Design e della Moda in qualità di fattori di attrattività del territorio, con lo scopo di connettere realtà commerciali, mondo dei giovani e consumatori.

Le creazioni che riceveranno il maggior numero di like saranno le vincitrici e i protagonisti del progetto, commercianti e studenti, verranno premiati durante i due fine settimana (5, 6 e 12, 13 novembre) quando al Brixia Forum di via Caprera vi saranno le giornate dedicate al design e all’arredamento e ai servizi per la casa.

