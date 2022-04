Plateatici in città, l’ampliamento del 50% si può prorogare (a pagamento)

Brescia. La giunta municipale cittadina informa con una nota che “approverà nei prossimi giorni una delibera relativa a nuove concessioni dei plateatici ai pubblici esercizi di somministrazione. L’amministrazione, preso atto dell’attuale congiuntura economica e di politica internazionale, con conseguente aumento dei costi delle materie prime, intende consentire la possibilità di attivare, fatte salve le specifiche eventuali necessità di garantire la sicurezza della circolazione e il decoro urbano, nuove concessioni temporanee in ampliamento del 50% dei plateatici dei pubblici esercizi di somministrazione (per coloro i quali ne avevano già usufruito fino al 31 marzo 2022). Il periodo di interesse va dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022″.

“La concessione non sarà automatica“, informa il comune, ma “l’esercente dovrà presentare formale richiesta al Suap, e sarà a titolo oneroso essendo concluso per legge dal 31 marzo lo stato di emergenza. Tale opportunità non verrà applicata ai plateatici di Piazza della Loggia, Piazza Paolo VI, Piazza Arnaldo e Corso Zanardelli in quanto oggetto di specifiche delibere che tengono conto degli indirizzi espressi dalla Soprintendenza”.

Anche i pubblici esercizi di somministrazione, che avevano richiesto e ottenuto una concessione straordinaria per l’installazione dei plateatici durante l’emergenza Covid-19, potranno richiedere una nuova concessione temporanea.