Fipac Confesercenti, Pier Giorgio Piccioli nuovo presidente

Brescia. L’assemblea elettiva nazionale della Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali – FIPAC Confesercenti, ha eletto Pier Giorgio Piccioli nuovo Presidente dell’organizzazione.

Già Presidente di Confesercenti Brescia e della Lombardia orientale, Piccioli ha avuto in passato anche il ruolo di Presidente di Confesercenti regionale Lombardia e di Presidente di Assoconfidi, oltre che di Vicepresidente nazionale di Confesercenti. Succede nel ruolo a Sergio Ferrari, che ha guidato Fipac dal 2018 ad oggi.

Il neo Presidente, nel ringraziare i presenti, ha evidenziato la volontà di potenziare i servizi di tutela e assistenza offerti da Confesercenti ai pensionati, continuando la battaglia intrapresa dall’associazione per una sanità più efficiente a disposizione della popolazione anziana.

“In un Paese come il nostro – ha affermato Piccioli – è fondamentale che il sistema sanitario e le RSA abbiano adeguate risorse, anche umane, per vincere la sfida posta dall’invecchiamento della popolazione. Anche per questo, Fipac intende puntare con forza sui servizi alla persona, in collaborazione con il Caf Confesercenti e Patronato Epasa-Itaco, per svolgere sempre di più un ruolo di pubblica utilità nei confronti dei nostri associati”.