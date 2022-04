Barbarano di Salò, Conad Centro Nord riapre un supermercato ex L’Alco

Salò. Dopo le inaugurazioni dei primi dodici punti vendita ex L’Alco avvenute le scorse settimane nelle province di Brescia e Bergamo e Lodi, Conad Centro Nord procede con un altro punto vendita a Barbarano di Salò, in provincia di Brescia.

Il nuovo Conad City Barbarano è in via Trento, 20 ha un’area di vendita di 391 mq, 3 casse tradizionali e un parcheggio pubblico esterno di circa 30 posti. Nel punto vendita sono occupate 12 persone.

Tante le novità in termini di prodotti e servizi che permetteranno di effettuare una spesa facile e completa: oltre ai prodotti freschi e freschissimi a cui sempre viene data tanta attenzione si è dato ampio spazio alla sezione “Verso Natura” con prodotti biologici, salutisti e vegani e a quelli senza glutine destinati a chi è affetto da celiachia; tra le altre aree tematiche si cita la zona Sapori&Dintorni, la linea di prodotti Conad volta alla valorizzazione dei prodotti tipici (DOP e IGP).

Orari di apertura. L’apertura sarà il 6 aprile alle ore 10.00 alla presenza del Sindaco e del parroco per la benedizione. Il nuovo Conad City Barbarano sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 14. In occasione delle feste pasquali, domenica 17 aprile sarà aperto dalle 8.00 alle 13 e lunedì 18 aprile dalle 8 alle 20.

“Con questa nuova apertura e le altre in programma creiamo nuovi posti di lavoro o li preserviamo e penso che questo sia il reale valore aggiunto che creiamo per i territori in cui operiamo. Siamo orgogliosi di poter proporre punti vendita in cui la qualità in termini di servizi offerti e di qualità dei prodotti è garantita dal marchio Conad” sostiene Luca Signorini, Presidente di Conad Centro Nord. “Oltre all’impatto economico positivo che una nuova apertura comporta in termini di rapporti con i fornitori locali, è importante ricordare la grande funzione sociale che il punto vendita ha sul territorio: i nostri soci imprenditori sono infatti in continuo dialogo con le comunità a cui appartengono.”