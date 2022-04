Brescia, il Freccia Rossa di nuovo sul mercato

(red.) E’ di nuovo sul mercato il centro commerciale Freccia Rossa di Viale Italia a Brescia. La Resolute asset management Llp, società londinese che lo aveva acquistato solo tre anni fa dalla Sierra Investment Holding BV, Baigre sarl e Coimpredil spa, getta la spugna e dopo il biennio segnato pesantemente dalla pandemia, cerca nuovi acquirenti interessati alla struttura che, nel frattempo, si è gradualmente svuotata di negozi ed attività.

La destinazione d’uso non cambierà, ma i contenuti sì. Cosa significa? Che il Freccia Rossa non diventerà l’ennesimo stabile residenziale, ma al suo interno non vi saranno più (solamente) negozi, per una svolta che punta all’intrattenimento, ovvero, il progetto prevede la creazione di un luogo di aggregazione in cui siano presenti servizi, occasioni di svago e punti di ristorazione. Non una vocazione esclusivamente commerciale nel senso stretto, ma una funzione “mista” più in linea con il nuovo modo di concepire i centri commerciali.