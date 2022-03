Conad rilancia il supermercato ex L’Alco di Manerba del Garda

(red.) Dopo le inaugurazioni dei primi otto punti vendita ex L’Alco avvenute le scorse settimane nelle province di Brescia e Bergamo, Conad Centro Nord procede con altri due punti vendita a Manerba del Garda, in provincia di Brescia e a Lodi Vecchio, in provincia di Lodi.

A Manerba del Garda (Bs) in via Diaz, 1 il nuovo Conad ha un’area di vendita di 1499 mq, 7 casse tradizionali e un parcheggio sotterraneo di 115 posti auto e uno pubblico esterno di circa 70 posti. Nel punto vendita sono occupate 19 persone.

A Lodi Vecchio (Lo), il nuovo Conad City è in via Repubblica, 3 con un’area di vendita di 600 mq, 3 casse tradizionali e un parcheggio pubblico di circa 70 posti auto. Nel punto vendita sono occupate 7 persone.