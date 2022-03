Tacconi (Lega): “Negozi di vicinato, in città -34%: prorogare le misure d’emergenza”

(red.) “Nei dieci anni di amministrazione Del Bono – Muchetti, Brescia ha fatto registrare un allarmante -34% di negozi di vicinato, passando da 4.819 punti vendita a 3.150″, si legge in una nota del capogruppo in Loggia della Lega Massimo Tacconi dopo i dati diffusi da Confcommercio. “Siamo maglia nera della Lombardia. Altre città come Como, Milano e Varese sono addirittura in saldo positivo. La risposta del comune è lo stop dal 1 aprile all’ampliamento gratuito del 50% dei plateatici, lo stop ai plateatici ottenuti attraverso procedure semplificate e la reintroduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico. Una mazzata per i nostri imprenditori. Gli esercizi commerciali sono ancora in crisi. Le misure emergenziali vanno prorogate”.

“Il momento di crisi del commercio di vicinato è generale”, prosegue Tacconi, “ma a Brescia va peggio che altrove. Servono interventi a sostegno delle piccole imprese già esistenti, alle prese con difficoltà di liquidità. Dobbiamo prevedere anche incentivi per i giovani, sia a livello economico che burocratico, per aprire in città. Per questo dobbiamo ragionare su un piano di investimenti per nuove start up, che sia dedicato anche a coloro che perdono il proprio lavoro e decidono di reinventarsi aprendo piccole attività commerciali”.

“Ormai purtroppo le nuove aperture riguardano solo grandi gruppi che standardizzano l’offerta commerciale delle città a discapito del commercio di vicinato che ha reso ricca Brescia nei decenni passati”, conclude Tacconi. “L’immagine della città deve rilanciarsi anche grazie a una diversificazione dell’offerta commerciale per essere più attrattiva anche da un punto di vista turistico. La grande quantità di centri commerciali a ridosso della città ha portato effetti straordinariamente negativi per le nostre attività. La Lega lo denuncia da anni. Il commercio va tenuto vivo attraverso iniziative di richiamo ma anche con politiche amministrative strutturali che ne agevolino la redditività”.