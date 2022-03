Il calendario di Area Fiera con gli appuntamenti fieristici di Brescia

(red.) Area Fiera, Expo Organizer nata nel 2008 con vocazione fieristica, ha presentato a Milano, presso Palazzo Pirelli di Regione Lombardia, il ricco palinsesto di importanti appuntamenti fieristici che si terranno presso la Fiera di Brescia nel 2022.

“È un momento di grande instabilità e profondo cambiamento. Un momento che richiede coraggio e fluidità di pensiero, visione e capacità di rinnovarsi”, dichiara Mauro Grandi, Direttore di Area Fiera. “Oggi presentiamo un palinsesto che nasce da questi presupposti, con manifestazioni originali, stimolanti, mai uguali a se stesse, costantemente rinnovate e innovate. Appuntamenti che si sviluppano con tematiche strettamente collegate alle sensibilità attuali come la sostenibilità, la parità di genere, la rapidissima evoluzione tecnologica.

Luoghi in cui fare business, divertirsi, ma anche riflettere, imparare, formarsi e crescere”.

Si comincia con Cosmogarden, l’imminente fiera nazionale del verde che si terrà dal 25 al 28 marzo a Brixia Forum e che accoglierà le aziende con le migliori idee sul mondo del garden.

Dopo il successo della prima edizione del 2019 e il conseguente stop forzato dovuto alla pandemia, torna a Brixia Forum Cosmogarden, la manifestazione dedicata alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi indoor ed outdoor.

Cosmogarden si presenterà con un concept innovativo sul mondo del verde e dell’abitare sempre più sostenibile, in una esposizione in grado di unire passione per il verde e gusto estetico con proposte applicabili ad ogni ambiente, dal balcone di casa all’hotel, dal giardino agli spazi aziendali.

Fra i focus:

GARDEN – Costruttori di giardini

PIANTE E FIORI – da interno ed esterno

ARREDO E COMPLEMENTI – pergole, salotti, piscine e illuminazione

ATTREZZATURE E SERVIZI – per orto e giardino

In calendario anche dimostrazioni, corsi, incontri e laboratori tenuti da specialisti e flower & landscape designer. Più di 100 eventi per appassionati e professionisti in cerca degli ultimi trend di settore e di nuove idee per abbellire spazi interni ed esterni renderanno Cosmogarden un’esperienza unica, piacevole e stimolante al contempo.

Cosmodonna, la fiera dedicata all’universo femminile, vedrà il suo debutto finalmente in presenza dall’8 all’11 aprile al Brixia Forum/Fiera di Brescia. Dopo due anni di rinvii dovuti alla pandemia, l’appuntamento è davvero molto atteso.

Oltre 300 espositori e 130 eventi per esplorare le 8 aree tematiche: cosmetica e benessere, abbigliamento, creatività, accessori moda, mondo mamma, sport e tempo libero, oggettistica e taste experience.

Fra gli espositori numerosi brand ed esclusivi produttori artigianali dei settori al femminile e le più importanti categorie nazionali per dare vita a un concept innovativo e ampio, in grado di coinvolgere concettualmente e fisicamente ogni visitatrice: dalla crema al veleno di vipera – assoluta novità nel campo cosmetico – al sapone naturale – un ritorno al passato che profuma di primavera –; dai tutorial sui trucchi e sullo stile ai corsi di yoga rilassanti; dalla borsetta agli accessori home-made, ai tessuti pregiati e lavorati a mano per moda e accessori; dai profumi per la casa alla decorazione delle pareti fino alla creazione di suggestivi angoli a tema per il segmento creatività; dalle creme 100% naturali per le neomamme fino a nuovi prodotti per il mondo mamma.

Il format permetterà di scoprire, conoscere, acquistare direttamente dagli espositori le più avanzate e innovative creazioni sartoriali e i prodotti per la cura del corpo, anche per le neomamme; profumi, scarpe su misura, gioielli, orologi, accessori, cosmetici per il make-up, oggettistica e molto altro.

Sarà inoltre possibile partecipare agli eventi organizzati durante i 4 giorni: seguire in prima persona corsi ed esibizioni su tutti i temi trattati in fiera, partecipare a dimostrazioni relative al tempo libero e alla creatività, aderire a tutorial per acquisire nuove personali competenze sul mondo beauty, benessere, relax ecc. Ascoltare le conferenze tenute dai professionisti di ogni settore, dalle ostetriche ai cardiologi , dai chirurghi estetici agli stylist, incontrare personalmente influencer del mondo donna.

Cosmodonna è un evento tutto al femminile, pensato per coinvolgere a 360° le visitatrici in un’esperienza unica dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di prodotti servizi e sollecitazioni sensoriali. inoltre sono state previste facilitazioni per gruppi e sono stati organizzati gruppi in partenza dalle maggiori città italiane.

Dopo la prima edizione di ottobre 2021, torna FUSA Expo, la prima ed unica manifestazione nazionale dedicata alle forniture per ufficio e ai servizi aziendali.

La manifestazione, che ha riscosso un notevole successo sia di pubblico sia di spazi espositivi, torna a Brixia Forum/Fiera di Brescia dal 13 al 15 ottobre 2022.

FUSA Expo è un concept dinamico e innovativo, progettato sulla base di un accurato benchmark e di una puntuale analisi degli spazi di mercato.

La seconda edizione dell’evento B2B presenterà l’avanguardia in termini di ambienti di lavoro, gestione aziendale e servizi alle imprese, spaziando dai settori Arredamento, Soluzioni strutturali, Tecnologie e attrezzature, Consulenza e formazione, Marketing e comunicazione, Gestione e servizi, Sicurezza, Finanza. Settori che corrisponderanno in fiera ad altrettante aree dedicate. Il pubblico di riferimento è composto da aziende, esercenti, liberi professionisti, operatori, designer, facility manager, enti pubblici e associazioni e responsabili acquisti: visitatori di sicuro interesse per gli espositori presenti.

Oltre allo spazio espositivo il concept di FUSA Expo sarà declinato in un ricco palinsesto di eventi e incontri, sviluppato durante i tre giorni. FUSA Expo è realizzato anche grazie alla collaborazione con i principali ordini professionali e le associazioni di categoria.

“Il rilancio del comparto fieristico risulta strategico non solo per gli aspetti economico-commerciali tipici del settore, ma, dopo il periodo di distanziamento forzato, rappresenta un momento di incontro, confronto e relazione fondamentale sia per le attività imprenditoriali che per i visitatori”, dice Roberto Saccone, Presidente di Camera di Commercio di Brescia e di ProBrixia. “Siamo creature sociali, che hanno bisogno di relazione, di stimoli alla curiosità, di idee e di svago. Gli eventi che verranno ospitati a Brixia Forum mixano sapientemente tutti questi ingredienti, offrendo, finalmente, una opportunità che mancava da tempo”.

1 quartiere, 3 saloni. Tre differenti settori, con specifici canali distributivi e target differenti. Un unico obiettivo: creare un polo di attrazione importante per la provincia di Brescia e per la Lombardia, favorendo le opportunità di incontro tra domanda e offerta e le occasioni di business.