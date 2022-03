Bando Duc, a Brescia fondi per il rilancio dei negozi

Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un’altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l’utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale

Pari al 50% della spesa ammissibile totale (al netto di iva) sino ad un massimo complessivo pari a € 2.500,00. Il contributo è riconosciuto sulle spese d’investimento e non potrà, in ogni caso, essere superiore all’importo complessivo (al netto di iva) delle spese in conto capitale

Risultano ammissibili i preventivi di spesa (al netto di iva) rilasciati a far data dal 01.11.2021 e fino alla data di presentazione della domanda. In tal caso, l’erogazione dei contributi riconosciuti sarà condizionata al completamento da parte del beneficiario della procedura di rendicontazione che dovrà avvenire con la presentazione, entro e non oltre il 10 maggio 2022 dei documenti rendicontativi rilasciati a seguito della liquidazione in forma delle spese preventivate.