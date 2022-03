Conad, altri due super ex l’Alco riaperti a Coccaglio e Cologne

(red.) Dopo l’inaugurazione dei primi due punti vendita ex L’Alco avvenuti lo scorso 23 febbraio a Brescia e Travagliato, Conad Centro Nord procede con altri due punti vendita a Coccaglio e Cologne, sempre in provincia di Brescia.

A Coccaglio (Bs) in via Chiari, 12 il nuovo Conad ha un’area di vendita di 995 mq, 4 casse tradizionali e un parcheggio con 40 posti auto. Nel punto vendita sono occupate 16 persone.

A Cologne (Bs), il nuovo Conad è in via Piantoni 18 con un’area di vendita di 570 mq, 3 casse tradizionali e un parcheggio pubblico adiacente. Nel punto vendita sono occupate 16 persone.

“Con questa nuova apertura e le altre in programma creiamo nuovi posti di lavoro o li preserviamo e penso che questo sia il reale valore aggiunto che creiamo per i territori in cui operiamo. Siamo orgogliosi di poter proporre punti vendita in cui la qualità in termini di servizi offerti e di qualità dei prodotti è garantita dal marchio Conad” sostiene Luca Signorini, Presidente di Conad Centro Nord. “Oltre all’impatto economico positivo che una nuova apertura comporta in termini di rapporti con i fornitori locali, è importante ricordare la grande funzione sociale che il punto vendita ha sul territorio: i nostri soci imprenditori sono infatti in continuo dialogo con le comunità a cui appartengono.”