Gavardo, convertito in Crai Extra l’ex Leader Price di via Suor Rivetta

(red.) Prosegue a ritmo serrato la crescita di Codè Crai Ovest nella provincia di Brescia.

Dopo la recente apertura di Lumezzane, negli scorsi giorni è stato convertito anche il punto vendita ex Leader Price di Gavardo situato in Via Suor Rivetta 37. Il supermercato è diventato un Crai Extra, vista la sua ampia metratura che super i 1100 metri, e dispone all’interno del suo spazio espositivo di macelleria, reparto ortofrutta, gastronomia, enoteca e panetteria, per offrire al cliente un’offerta espositiva completa. Si tratta dell’undicesimo punto vendita con format “Extra” nel territorio di competenza di Codè Crai Ovest.

I valori del nuovo negozio sono quelli che hanno caratterizzato l’insegna CRAI fin dalla sua fondazione: cordialità, servizio al consumatore, attenzione ai prodotti tipici e a quelli della tradizione agroalimentare italiana. Qualità e trasparenza – verso i soci, i dipendenti, i fornitori ed i clienti – e l’impegno quotidiano per portare il meglio sulle tavole degli italiani: prodotti scelti che valorizzano le eccellenze locali, referenze a filiera controllata e garantita, grande attenzione all’healthy food.

Oggi Codè Crai Ovest è formata da 220 soci distribuiti fra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, per un totale di oltre 300 punti vendita. In continua espansione la cooperativa serve anche un Cedis a Malta che annovera diversi punti vendita sul territorio maltese.