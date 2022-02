La connessione più potente e stabile: scopri la fibra V-MAX

(red.) Siete stanchi di perdere connessione durante la vostra navigazione online? La connessione è lenta e crea problemi per lavorare in smart working? Grazie alla nuova fibra Vodafone è possibile usufruire di una connessione veloce, stabile e potente, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti in rete.

La nuova fibra Vodafone V-MAX potenzia il segnale Vodafone all’interno di un locale, ottimizza le performance e stabilizza la connessione, così da offrire a tutta la famiglia un’esperienza online più serena ed efficace.

Scopri online le offerte Vodafone V-MAX per giocare, lavorare, studiare o guardare film in streaming senza interruzioni e problemi legati alla lentezza della connessione.

Navigare online con una connessione in fibra più efficace

Negli ultimi tre anni il traffico online è aumentato a dismisura, complici una serie di fattori che hanno incentivato la popolazione a scorrere maggior tempo su internet. Ci siamo ritrovati a dover lavorare, studiare e conversare tramite app e piattaforme web.

Se tutto questo comporta un notevole sviluppo della digitalizzazione, che ha permesso di svolgere i normali compiti della quotidianità senza troppi problemi, dall’altro lato sono emerse le lacune provocate dalle tradizionali reti internet diffuse su tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo, Vodafone ha realizzato una nuova rete di connessione più sicura, potente e stabile, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Attivando una delle offerte Vodafone V-MAX è possibile ottenere la nuova connessione in fibra V-MAX, che permette di raggiungere una velocità di 2,5 Gbps e garantisce la massima sicurezza e stabilità.

Proprio per andare incontro a tutte le esigenze della popolazione, Vodafone ha pensato di realizzare due diversi piani tariffari. Un’offerta è pensata per tutta la famiglia, Family Plan V-MAX, che al costo di 39,90 euro al mese offre la migliore connessione per la propria casa, un nuovo modem di ultima generazione e una SIM con minuti, SMS e giga illimitati.

Internet Unlimited V-MAX, invece, è un’offerta pensata per tutti coloro che necessitano di una connessione ultra sicura, stabile e potente all’interno della propria abitazione, al costo di 32,90 euro al mese.

Quali sono i vantaggi della fibra V-MAX

Scegliere le offerte Vodafone V-MAX permette di accedere ad una serie di benefici sia in termini di efficienza della connessione, sia in termini di sicurezza e convenienza economica. In entrambe le offerte attive non sono previsti costi di attivazione, vincoli di permanenza o costi di spedizione.

La consegna del modem e degli eventuali extender, infatti, prevedono la consegna a domicilio gratuita e il piano tariffario può essere attivato o interrotto online, senza costi extra. Entrambi le offerte garantiscono una connessione super veloce fino a 2,5 Gbps e la piena sicurezza, grazie al servizio Digital Privacy&Security che protegge da virus, furti d’identità e sottrazione di dati personali. Un servizio perfetto per i genitori con figli che vogliono proteggersi da tutti gli eventuali rischi legati alla navigazione sul web.

I piani Vodafone comprendono anche il servizio Sempre Connessi, un servizio offerto mediante una chiavetta internet collegata alla Vodafone Station che permette di usufruire della connessione internet anche nel caso in cui si verifica un malfunzionamento della rete fissa. Si tratta di una rete mobile di backup, utile per poter lavorare e studiare anche in presenza di lavori sulla rete internet.