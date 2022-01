Migross riapre il suo primo Cash&Carry ex Altasfera a Lonato

(red.) Dal 24 gennaio a Lonato riaprirà l’ex Altasfera. Il supermercato sarà rivolto e accessibile agli operatori economici, possessori di Partita IVA. Poco dopo la recente acquisizione del ramo d’azienda del Gruppo L’Alco Grandi Magazzini e dei suoi 8 grandi magazzini a marchio Altasfera, Migross riapre in tempi record il primo Cash&Carry a Lonato sulla strada statale 11 km 255.

Ricordiamo che l’investimento Migross, finalizzato nel dicembre scorso, è stato di 31,5 milioni euro e ha garantito, oltre che l’acquisizione del ramo d’azienda, la solvibilità dei crediti maturati nella precedente gestione degli oltre 200 lavoratori e permetterà nuova vita a immobili destinati da più di un anno all’abbandono.

Come afferma Marco Mion, responsabile commerciale del Gruppo, “nonostante il periodo di difficoltà per l’HO.RE.CA, Migross ha deciso di investire e tornare a coprire un ruolo attivo e funzionale volto a garantire servizio e prezzo agli operatori professionali. Come da filosofia Migross vogliamo crescere e migliorarci continuamente per dare un servizio di qualità e garantire prezzi sempre convenienti”.

“Fin da subito”, prosegue Alessandro Mion, consigliere Migross, “effettueremo il servizio di consegna. Stiamo sviluppando, inoltre, una moderna piattaforma e-commerce per fare la spesa comodamente presso la propria attività, a qualsiasi ora, per poi scegliere se ritirarla comodamente sul punto vendita dalle 06 alle 24 o riceverla dovunque si desideri.

Vi è la necessità di dare risposta ai precedenti clienti che si sono visti privati di un servizio a cui erano fidelizzati. Siamo consci che dovremmo migliorare la nostra offerta e garantire un servizio sempre più attento, ma fin da ora ci impegniamo a garantire ascolto e impegno, valori propri di Migross”.