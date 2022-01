Aldi, 2021 di crescita: 31 nuove aperture in 12 mesi

(red.) ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata tra i più importanti operatori mondiali, saluta il 2021 con importanti traguardi raggiunti, a conferma dell’importanza ed unicità che il mercato italiano ha per l’azienda.

Tre i driver che hanno guidato la crescita di ALDI, pilastri della strategia di sviluppo: investimenti sul territorio, valorizzazione dei collaboratori e attenzione alla sostenibilità, in particolare all’ambiente e alle comunità.

Nel 2021 ALDI ha tagliato il traguardo dei 138 punti vendita presenti in 6 regioni del Nord Italia – Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna – grazie a 31 nuove inaugurazioni, con una media di 2,6 aperture al mese.

L’espansione dell’ultimo anno conferma il successo del “PREZZO ALDI” anche in Italia: 30 marche, 130 referenze di ortofrutta e un’offerta alimentare per l’80% Made in Italy a garanzia di qualità e prezzi bassi. Una promessa di convenienza premiata dall’indagine 2021 di Altroconsumo, che per il quarto anno consecutivo, ha confermato ALDI Discount Salvaprezzo in Italia – Prodotti più economici.