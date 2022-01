Gift card da 25 euro in regalo con “Martedì Elnòs Cashback”

(red.) Forte del successo dell’anno scorso, torna a Elnòs Shopping la promozione dedicata al Cashback. Dal 18 gennaio al 22 febbraio compresi (dalle ore 16 alle ore 20), ogni martedì, tutti i clienti maggiorenni del centro commerciale bresciano, recandosi all’Infopoint situato al piano terra della galleria, potranno acquistare tramite l’utilizzo di carte di debito/bancomat, carte di credito e contanti una gift card del valore di 100 euro (massimo 1 gift card per ogni giornata di promozione) e ricevere in omaggio un’altra gift card del valore di 25 euro.

Ogni cliente interessato alla promozione dovrà rispettare la fila e il proprio turno d’acquisto. Al momento dell’erogazione delle gift card in omaggio, ciascuno sarà registrato dietro presentazione del proprio codice fiscale, nome e cognome (non sarà quindi possibile acquistare le gift card per conto di altre persone).

Durante gli orari di vendita sarà presente un monitor che indicherà il tempo residuo prima del termine della promozione in riferimento alla specifica giornata; si stima che le gift card del valore di 25 euro che saranno erogate lungo tutta la durata della promozione saranno presumibilmente 420.

Le gift card, valide un anno dalla data di attivazione, saranno spendibili nei punti vendita aderenti del Centro Commerciale Elnòs Shopping, incluso l’Ipermercato, specificando che non saranno convertibili in denaro e non daranno diritto a resto.

Per tutte le informazioni ulteriori e il regolamento, visitare il sito www.elnosshopping.info/it-it/gift-card