Discount di qualità, Aldi apre il quarto negozio di Brescia a San Polo

(red.) Con questa nuova apertura, si conferma il successo dell’offerta discount di qualità firmata ALDI nella città lombarda. A pochi mesi dall’inaugurazione del negozio di via XX Settembre, a cui si aggiungono gli store situati in Via Triumplina e in Via Nicolini, l’azienda continua a investire sul territorio bresciano, dove ora sono 10 i punti vendita attivi, rafforzando ulteriormente il proprio impegno per lo sviluppo locale.

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00, il negozio offre 447 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti posti all’interno del centro commerciale. Quella di Via Giorgione è un opening importante, che sottolinea il legame aziendale con il territorio bresciano. Si tratta infatti della quarta inaugurazione ALDI nel capoluogo lombardo, dopo le aperture dei punti vendita di quest’anno in Via Nicolini 5 e in Via XX Settembre 18/d. In occasione dell’opening dello store, ALDI propone speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali. Lo store concept, sviluppato su una superficie di 955 m2, è studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, per offrire loro un’esperienza di acquisto “smart” attraverso un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo per agevolare i clienti a completare la propria spesa in poco tempo e con semplicità.

Con la promessa del “PREZZO ALDI”, l’azienda offre alle famiglie italiane il meglio della qualità Made in Italy al giusto prezzo. La selezione virtuosa di prodotti garantita da ALDI si esprime attraverso circa 130 referenze tra frutta e verdura e 30 marche, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

Con la nuova apertura di Brescia, ALDI raggiunge il traguardo dei 43 negozi in Lombardia: sono 14 le opportunità lavorative create dall’opening, che portano a quota 736 il numero di collaboratori sul territorio lombardo. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 138 store sul territorio italiano, numero che conferma il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione.