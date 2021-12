Fine settimana con due giorni di mercato in centro città

Il mercato Emporium si svolgerà anche domenica 19 dicembre nel centro della città di Brescia. Con quella di sabato, nel fine settimana saranno quindi due le giornate dedicate al tradizionale mercato che si svolge tra via S. Faustino – Piazza Loggia – via X Giornate​ – via IV Novembre – Piazza Vittoria.

Il giorno aggiuntivo è stato stabilito per recuperare la giornata di mercato persa a causa dell’allestimento della Mille Miglia 2020.