Elnòs Shopping: artigianato, design hacking, libri, Natale e nuove aperture

(red.) È iniziato il mese di dicembre ed Elnòs Shopping si prepara a un fine settimana del tutto speciale, dedicato ad adulti e bambini. Tra artigianato, libri, “photobooth”, regali natalizi e nuove aperture di negozi.

“Circuito Artigiano” continua il suo percorso di grande successo anche nel periodo a ridosso delle festività. Lo spazio dedicato al racconto del mondo dell’artigianato è un progetto che nasce dalla collaborazione del centro commerciale bresciano con l’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia e che invita il vasto pubblico di clienti a conoscere il prodotto artigianale e ad acquistarlo.<

Già nel mese di novembre creatori di gioielli, artisti della ceramica, del design, della sartoria e della pelle hanno popolato lo spazio con i loro prodotti in vendita, presentando dal vivo l’arte del saper fare. Un’opportunità che si replica anche per questo weekend (3-5 dicembre) con la presenza di un team tutto al femminile: Conessenza Abbigliamento, brand per donne che amano rinnovarsi con uno stile romantico ed elegante; Michela Bianchi, artista che propone le sue decorazioni su ceramica, C’Arte Midori che, con la tecnica applicata ai suoi taccuini, personalizza piccoli oggetti di carta per amanti dei diari e dei ricordi; Tananai Lab, progetto sartoriale dalla tradizione di famiglia, Sa.Brina con la sua splendida bigiotteria che nasce dal riciclo della carta e le borse di Annadel Revolutionary Brand. “Circuito Artigiano” si trova al piano terra, di fronte all’Info Point.

Il circular hub di Ikea accoglierà al contempo un progetto di design hacking realizzato da Giovanni Tomasini Designer, per permettere a differenti elementi di Ikea, le vaschette Samla e il tavolino Lack, di andare oltre la propria funzione, approntando una pratica serra portabile.

Sabato 4 dicembre torna Elnòs Leggi e Crea, il progetto di lettura curato da Abibook. Dal titolo “Un Natale per noi”, sarà dedicato ai bambini tra i 4 e gli 8 anni, si svolgerà al primo piano, vicino allo Spazio Eventi, dalle ore 10 alle 12, con quattro turni (alle ore 10, 10.30, 11 e 11.30) per un massimo di 10 bambini alla volta. Gli accompagnatori, che parteciperanno con i bambini e che abbiano dai 12 anni in su, dovranno esibire il Green Pass in base alla normativa vigente. Negli stessi orari, nel meeting place bresciano sarà attivo anche il Servizio di Scambio Libri, sempre in collaborazione con Abibook.

Per il centro commerciale bresciano, dicembre si conferma il mese della solidarietà. Fino al 24 dicembre, due Onlus si dedicheranno alla raccolta fondi e al servizio impacchettamento dei regali (con materiali eco-friendly, in collaborazione con IKEA) in Galleria: Guardia Nazionale Ambientale (da questo sabato) al piano terra vicino all’area IKEA/Dolz, e I Donatori del Sorriso Onlus al primo piano davanti a Primadonna.

Dal 6 al 24 dicembre, invece, si terrà anche l’iniziativa legata all’universo delle gift card. Elnòs Shopping, infatti, regalerà i 2 euro di attivazione di ciascuna gift card e, contemporaneamente, donerà 2 euro in cibo a realtà solidali del territorio bresciano.

La giornata di domenica 5 dicembre, invece, sarà dedicata alla fotografia divertente, con il servizio “photobooth” presso il Selfiepoint. Al primo piano, vicino a Primark, infatti, sarà posizionato un totem fotografico, che permetterà di scattarsi una foto per poi riceverla in copia stampata e via e-mail in regalo.

Infine, lunedì 6 dicembre aprirà al pubblico il nuovo negozio Facile.it Store, l’attività di comparazione di prodotti assicurativi, prodotti finanziari e tariffe (luce, gas, Adsl).

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito elnosshopping.info.