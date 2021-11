Conad; una raccolta premi con donazione per l’Ospedale dei bambini di Brescia

(red.) Presentata questa mattina presso gli Spedali Civili di Brescia l’iniziativa di collezionismo dei premi in punto vendita che diventa un grande progetto di solidarietà. Conad, a partire dal primo novembre fino al 12 dicembre, offrirà ai propri clienti una linea di 20 soggetti natalizi THUN da collezionare per l’addobbo e la decorazione.

Per ogni premio distribuito, Conad Centro Nord devolverà 50 centesimi a sostegno di sei ospedali pediatrici presenti nei territori in cui la Cooperativa e i Soci operano ogni giorno (l’Ospedale Bambini Buzzi di Milano, l’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma, l’Ospedale di Piacenza, l’Ospedale dei bambini di Brescia e l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo).

“Per noi di Conad Centro Nord, essere “socialmente responsabili” rappresenta un elemento di continuità con la nostra storia”, spiega Luca Signorini, Presidente di Conad Centro Nord “Attraverso l’operato di tutti i Soci riusciamo a essere costantemente impegnati nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio attraverso iniziative come questa, oltre a tante altre pensate per la scuola, la famiglia e l’intera Comunità”.

Attraverso questo progetto, Conad sostiene i reparti pediatrici del territorio in cui opera, dando un aiuto concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. In particolare, nelle province di Brescia, Mantova e Cremona Conad Centro Nord finanzierà l’Ospedale dei Bambini di Brescia a favore del progetto di sostegno psicologico.

“L’Ospedale dei Bambini ASST Spedali Civili Brescia è centro di riferimento per le patologie congenite, in particolare immunodeficienze, patologie delle vie biliari ed emato-oncologiche. Affrontare percorsi diagnostici e terapeutici lunghi e complessi è fonte di stress per i bambini e per le loro famiglie; da anni il Servizio, finanziato anche grazie alla generosità di Conad Centro Nord e di quanti sostengono la loro iniziativa di raccolta fondi, offre loro il supporto psicologico necessario.” ricorda il Direttore Generale della ASST Spedali Civili, Massimo Lombardo – “Il progetto è diventato elemento strutturale del percorso operatorio, perché anche i pazienti più piccoli vanno coinvolti su ciò che dovranno affrontare. Le limitazioni imposte dalla pandemia non hanno interrotto questa attività che è diventata, anzi, ancora più essenziale: i bambini hanno affrontato lunghi momenti di solitudine perché non hanno potuto ricevere visite e le attività di gioco e scolastiche sono state sospese”

La solidarietà abbraccerà anche la sostenibilità ambientale con la “THUN Collection”, un’iniziativa virtuosa di raccolta bollini promossa nei punti vendita Conad a partire dal 1° novembre e fino al 6 febbraio 2022. Questo collezionamento si caratterizza per una spiccata attenzione all’ambiente: i capi in spugna per il bagno proposti – un set di asciugamani, teli, tappeti e accappatoi – vantano una composizione mista, con l’80% di cotone e il 20% circa di “rPet”, ossia PET riciclato proveniente da bottiglie di plastica, come quelle dell’acqua minerale. Un piccolo gesto per sensibilizzare i consumatori alla tutela e alla salvaguardia ambientale.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.