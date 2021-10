Elnòs Shopping: venerdì il firmacopie di Deddy, poi la caccia al tesoro di Halloween

(red.) Un weekend che racconta di musica, lettura e… Halloween! A ELNÒS Shopping, tutto è pronto per un fine settimana unico e speciale, dedicato ad adulti e bambini.

Venerdì 29 ottobre, a partire dalle ore 17.30, il cantautore del programma televisivo Amici Deddy incontrerà i suoi fan per autografare le copie del suo nuovo album “Il cielo contromano su Giove”. Per partecipare, sarà necessario acquistare il cd da Euronics Dimo e Mondadori Store all’interno del centro commerciale. Successivamente, bisognerà passare all’Infopoint e mostrare lo scontrino e l’album per ricevere il pass che permetterà di accedere all’evento. Per ulteriori informazioni e per il regolamento riguardo le fotografie e la privacy, visitare il sito www.elnosshopping.info/it-it/events/firmacopie-deddy.

Sabato 30 ottobre si terrà un nuovo appuntamento di lettura e laboratorio creativo ELNÒS Leggi e Crea, a cura di Abibook, dedicato ai bambini tra i 4 e gli 8 anni, che si svolgerà al primo piano vicino all’Area Eventi, dalle ore 10 alle 12. Ci saranno quattro turni (alle ore 10, 10.30, 11 e 11.30) per un massimo di 10 bambini alla volta, esclusivamente su prenotazione. Il laboratorio sarà dedicato alla festa di Halloween. Gli accompagnatori, che parteciperanno con i bambini e che abbiano dai 12 anni in su, dovranno esibire il Green Pass in base all’attuale normativa del Governo Italiano. Sarà possibile prenotare la propria partecipazione inviando una mail a socialelnos@gmail.com, indicando la data, il numero e l’età dei bambini.

Infine, sabato 30 e domenica 31 ottobre, dalle ore 14.30 alle 18.30, si terrà la Caccia al Tesoro di Halloween organizzata da IKEA. Per partecipare, basta presentarsi alle ore 14.30 presso l’ingresso Esposizione Mobili di IKEA.