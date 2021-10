“Elnòs Eat, Shop & Win”, tante gift card in palio a Roncadelle

(red.) Gustati un autunno di… premi! A Elnòs Shopping, tutto è pronto per il concorso “ELNÒS EAT, SHOP & WIN”. Fino al prossimo 24 ottobre, effettuando un acquisto minimo di 20 euro nei negozi o di 5 euro da It’s Market e nei ristoranti e bar del Centro Commerciale bresciano, sarà possibile vincere tantissime gift card per un montepremi totale di 10 mila euro.

Basterà consegnare gli scontrini presso la postazione gioco, situata al piano terra (zona Zara/H&M), attiva dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 16 alle 20 (se si acquista negli orari in cui la postazione non è attiva, è possibile partecipare al Concorso anche il giorno successivo, entro il termine del 24 ottobre).

Il numero delle contest card che verranno consegnate a ogni partecipante varierà a seconda dell’importo dello scontrino minimo presentato e bonus extra sono previsti per gli acquisti in It’s Market, bar e ristoranti. Gli scontrini sono cumulabili tra loro, ma solo se appartenenti al medesimo gruppo di provenienza.

Ma non è tutto. Si è svolta lo scorso weekend, presso la Galleria del centro commerciale, la prima “Caccia al Tesoro” alla ricerca delle Yellow Card, che consentono di accedere a giocate extra giornaliere.

Venerdì 15 ottobre si svolgerà la seconda tappa a Brescia, mentre sabato 16 ottobre la caccia continuerà sul Lago di Garda.

Per partecipare, basterà seguire gli indizi presenti sui profili Facebook e Instagram ufficiali di ELNÒS Shopping.