Quattrozampeinfiera: a Elnòs iniziativa dedicata a cani e gatti

(red.) A Elnòs Shopping, due giorni dedicati al benessere e al divertimento degli amici a quattro zampe.

In collaborazione con Quattrozampeinfiera (la fiera dedicata al benessere canino e felino che si terrà il 2 e 3 ottobre a Milano, quattrozampeinfiera.it) il Centro Commerciale bresciano ha organizzato un evento del tutto speciale presso la Galleria.

Il 25 e il 26 settembre, dalle ore 10 alle 19, tutti i cani e i loro umani, potranno provare gratuitamente semplici esercizi di dog agility grazie al supporto di esperti istruttori cinofili, interfacciarsi con educatori per migliorare il rapporto cane-umano e chiedere una consulenza di igiene e bellezza del proprio animale.

Non solo! ci sarà anche la possibilità di testare la nuova app dedicata al mondo pet Zampylife, ritirare tanti buoni sconto validi per la fiera di Milano e ricevere gratuitamente sacchetti per le deiezione canine in materiale compostabile ed ecologico, gentilmente offerti da Dog Heroes.

Prima e dopo l’evento, sarà possibile utilizzare anche l’area cani esterna ELNÒS Happy Dog (vicino all’ingresso Nord di IKEA e completamente al sicuro).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito elnosshopping.info.