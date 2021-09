A Elnòs Shopping un weekend dedicato alla lettura, al “Back to school” e alla moda

(red.) Un weekend che racconta di “Back to School” e di moda. A Elnòs Shopping, tutto è pronto per un fine settimana speciale, dedicato ad adulti e bambini. Sabato 18 settembre, ricominceranno gli appuntamenti di lettura e i laboratori creativi a cura di Abibook, dedicati ai bambini tra i 4 e gli 8 anni, che si svolgeranno al primo piano vicino all’Area Eventi dalle ore 10 alle 12. Ci saranno quattro turni (alle ore 10, 10.30, 11 e 11.30) per un massimo di 10 bambini alla volta. Il tema del laboratorio sarà “Inizia la scuola!”.

Sempre sabato 18, verrà aperto al pubblico anche il nuovo store di Two Way, marchio di moda Made In Italy, che presenta capi e accessori dall’alto contenuto fashion.

Infine, sabato 18 dalle ore 10 alle 17, il centro commerciale bresciano sarà presente alla consegna delle pettorine presso la Vertical Trail Funivia, competizione sportiva organizzata da Csi. In quell’occasione, per tutti coloro che lo desiderassero, sarà possibile fare ancora le donazioni a favore del progetto solidale Sport Ability 4 All di FeelSport Asd e, con un minimo di 5 euro, ricevere in regalo il Kit ELNÒS BAND, FITNESS & RELAX (fino a domenica 19, sarà possibile ottenerlo anche presso l’Infopoint di Elnòs Shopping, aperto dalle ore 9 alle 21).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito elnosshopping.info.