Elnòs Shopping lancia la “Elnòs Band Challenge”

(red.) Dopo il grande successo di “All-Inclusive – Health & Wellbeing”, la nuova campagna globale di Ingka Centres, pensata per rendere uno stile di vita sano e attivo più accessibile a tutte le persone che vivono nelle comunità vicine ai Meeting Places del gruppo, sui social network ufficiali di Elnòs Shopping tutto è pronto per la “Elnòs Band Challenge”, in collaborazione con CSI e Feel Sport, che stimolerà le persone a muoversi, fare sport e mangiare sano, per fare del bene a stessi e agli altri.

La sfida online, a colpi di fitness e di solidarietà, si terrà dal 6 al 12 settembre (durante questi giorni sarà possibile continuare a donare presso l’Infopoint e ricevere in regalo il Kit Elnòs Band, Fitness & Relax) e invita tutti coloro che hanno un profilo Instagram a realizzare una IG story con la menzione @elnos_shopping, utilizzando il filtro realizzato ad hoc per il progetto. Ogni story vale 10 minuti di allenamento.

Con un totale di 294 IG story, il centro commerciale bresciano donerà un anno intero di corso a favore del progetto benefico Sport Ability 4 All dell’Associazione bresciana Feel Sport (feelsportasd.com), realtà che si occupa di sport terapia grazie a un metodo di riabilitazione globale, sinergica alla fisioterapia tradizionale e non alternativa a essa, che stimola la persona a riappropriarsi della propria autonomia, sia fisica sia psichica e a riconquistare la propria vita. L’Associazione, a oggi, offre tre giorni alla settimana attività di allenamento funzionale di gruppo per la disabilità (su ruote, per la deambulazione, per ipovedenti e non vedenti e per persone disabili uditive) condotte da personale qualificato in grado di personalizzare le attività per le diverse disabilità.

La “Elnòs Band Challenge” terminerà il 12 settembre con un’ospite d’eccezione, Sara Compagni, body coach e fondatrice del profilo Instagram di grande successo @postura.da.paura.

Dalle ore 16 alle 18, la fitness influencer sarà presente nella Galleria del centro commerciale bresciano per una sessione di allenamento dal vivo (trasmessa, in diretta, anche dal profilo Instagram @elnos_shopping), occasione per presentare anche il suo nuovo libro “Postura da paura”, edito da Sperling & Kupfer. Per l’occasione, darà preziosi consigli su come attivarsi ogni giorno, raggiungere i proprio obiettivi e migliorare il benessere del corpo e della mente.

Per partecipare alla live session, basterà iscriversi mandando una mail a socialelnos@gmail.com, entro e non oltre il 5 settembre ore 12 (i posti sono limitati).