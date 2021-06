Leroy Merlin, da luglio a Brescia l’iniziativa “Più ricicli, più guadagni”

(red.) Leroy Merlin, l’azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa, e Coripet, il consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie PET, rafforzano la propria collaborazione ampliando l’iniziativa “Più ricicli, più guadagni” anche in Lombardia. Dopo i punti vendita di Torrazza Coste (PV) e di Solbiate Arno (VA), che nelle scorse settimane hanno inaugurato i primi ecocompattatori CORIPET nella regione, a partire da domani, 18 giugno, anche nel negozio di Carugate (MI) i cittadini potranno conferire e riciclare le proprie bottiglie in PET. Lunedì 21 giugno sarà invece la volta del punto vendita di Baranzate (MI), mentre per la prima settimana di luglio sono attese le inaugurazioni negli store di Agrate Caponago (MB) e di Brescia. Entro l’estate, inoltre, sono previste le installazioni nei negozi di Lissone (MB) e Seriate (BG), per un totale di 8 negozi.

Il meccanismo di raccolta è associato al programma di fedeltà Leroy Merlin IDEAPIÙ: i clienti, dopo aver scaricato sul proprio smartphone l’app CORIPET e compilato, oltre ai propri dati personali, il codice di 17 cifre della propria carta IDEAPIÙ, potranno accedere all’ecocompattatore e inserire le bottiglie, che dovranno essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile. Per ogni bottiglia “donata”, i clienti guadagneranno 1 punto. Al raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla propria app Leroy Merlin un coupon di 10 euro per i possessori di carta IDEAPIÙ Easy e di 15 euro per i clienti IDEAPIÙ Premium e IDEAPIÙ Professional su una spesa minima di 50 euro.