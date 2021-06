Elnòs Shopping, torna il Festival A BI BOOK lettura per la prima infanzia

(red.) Da Elnòs Shopping torna lo spazio (digitale) dedicato alla lettura per i più piccoli! Anche per quest’anno, il centro commerciale bresciano collabora con il “Festival A BI BOOK” dedicato alla lettura per la prima infanzia. Giunta alla settima edizione, la kermesse culturale, nata per sensibilizzare la lettura per famiglie e bambini, offrirà al pubblico eventi virtuali e contenuti interessanti sul tema “Leggere per stare ‘naturalmente’ bene!”.

A partire da metà giugno fino al prossimo ottobre, infatti, il centro commerciale bresciano accoglierà virtualmente, sul proprio canale YouTube, cinque video-laboratori del Festival, uno al mese.

Dopo l’appuntamento nel calendario pre-Festival dello scorso 18 maggio per i bimbi di 1 e 2 anni, con il video-laboratorio (già visionabile sul canale ufficiale Youtube di ELNÒS SHOPPING) “Un vaso tutto speciale” con il libro “Festa di primavera” di Silvia Borando (ed. Minibombo, 2021), si continuerà martedì 15 giugno con il video-laboratorio “Scegli la tua pulcetta”, dedicato ai bambini di 3 e 4 anni, che tratterà il tema della diversità grazie all’aiuto dei libri “Nel paese delle pulcette” e “Le pulcette in giardino” di Beatrice Alemagna (ed. Phaidon, 2009 e 2011). Il 20 luglio, invece, verrà dato spazio al tema degli animali, con il laboratorio digitale “Un disegno magico” per i bimbi di 5 e 6 anni, con “Il libro bianco” di Silvia Borando, Lorenzo Clerici e Elisabetta Pica (ed. Minibombo, 2013). Martedì 17 agosto, i bambini di 6 e 7 anni potranno seguire il laboratorio “La valigia dei ricordi”, che avrà come tema gli affetti e le cose care, con la lettura del libro “Cosa c’è nella tua valigia?” di Chris Naylor-Ballesteros (ed. Terre di mezzo, 2019). Mentre il 28 settembre, spazio al tema della felicità con il lab virtuale “Cosa metti nel tuo barattolo?” (per bambini di 7 e 8 anni), con il libro “Il venditore di felicità” di Davide Calì e Marco Somà (ed. Kite, 2019). Infine, il 19 ottobre si terrà il video-laboratorio “Alla scoperta di Kusama” sul tema dell’arte, per i bambini di 9 e 10 anni, con la lettura del libro “Yayoi Kusama”, testo e disegni di Fausto Gilberti (ed. Corraini, 2019).