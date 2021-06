Aldi apre un nuovo negozio in via Nicolini a Fiumicello

(red.) ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, apre giovedì 10 giugno 2021 il suo secondo negozio a Brescia, in via Nicolini 5, nel quartiere Fiumicello.

La nuova apertura, che rafforza la presenza di ALDI nella città lombarda dopo un primo store inaugurato nel 2019 in via Triumplina 75, conferma il successo della formula discount di qualità dell’azienda. Salgono così a quota 36 i negozi ALDI in Lombardia, di cui 8 nella provincia di Brescia.

Con una superficie di vendita di oltre 1.200 m2 e 77 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, il negozio è in linea con le politiche di sostenibilità ambientale del gruppo: certificato con la classe energetica A2, è dotato di impianto fotovoltaico dalla portata di 56,28 kW. ALDI ha inoltre contribuito alla riqualificazione dell’area attraverso la piantumazione di 17 alberi.

Il nuovo negozio di via Nicolini sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. In aggiunta alle promozioni settimanali, ALDI festeggia la nuova apertura con alcune offerte in sottocosto per invitare i clienti ad assaporare i suoi prodotti e lasciarsi conquistare dalla sua offerta discount, conveniente ma ricca di qualità e freschezza.

Con 117 punti vendita in Italia, ALDI continua il piano di espansione nelle sei regioni del Nord Italia dove è presente, portando impulso all’economia locale e all’occupazione: con l’apertura del nuovo negozio sono state create 12 nuove opportunità lavorative, per un totale di 654 collaboratori tra i negozi della regione e il polo logistico di Landriano (PV).