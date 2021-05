Tornano ad affollarsi nel week-end i centri commerciali

(red.) E’ tornato lo shopping del fine settimana nei centri commerciali, dopo sei mesi di chiusura tutti gli italiani e quindi anche i bresciani hanno tirato fuori la macchina e hanno cominciato da sabato mattina a riempire i parcheggi dei centri dello shopping più importanti della provincia.

Primo fra tutti Elnòs, dove il pienone è stato più evidente e dove i commercianti hanno visto tornare l’affollamento di clienti dei tempi d’oro. Unico neo, il divieto d’accesso per i ristoranti che, fino al 1 giugno, non possono servire i clienti al chiuso.

E pensare che gli ingressi erano contingentati ed era necessario aspettare pazientemente il proprio turno: ma non ci sono stati problemi. Insomma, un pienone pur con il rispetto del distanziamento e l’uso delle mascherine, iniziato piano al mattino ed esploso soprattutto nel pomeriggio di sabato con le gallerie e i negozi pieni di clienti.

Rispetto al centro storico di Brescia, blindato dalle forze di polizia che temevano un sabato difficile sul fronte dell’ordine pubblico come lo scorso fine settimana, molte coppie e famiglie hanno scelto un tranquillo giro in uno shopping center.