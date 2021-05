Freccia Rossa, finita la prima fase di restyling per il centro commerciale

(red.) Si è conclusa, presso il centro commerciale Freccia Rossa di Brescia, la prima fase dei lavori avviati lo scorso novembre e inseriti in un più ampio processo di riqualificazione architettonica e commerciale del centro, finalizzato al rilancio e al riposizionamento strategico del complesso come luogo di shopping, intrattenimento e socialità per la città di Brescia e tutta la provincia.

A pochi passi dal cuore della città e a 200 metri dalla stazione ferroviaria, Freccia Rossa è una destinazione naturale per un ampio bacino di utenza che include la città, i comuni limitrofi e potenzialmente, grazie alla vicinanza della rete ferroriaria e autostradale, un’area molto più estesa. Proprio su queste potenzialità si basa il piano di rilancio giustamente atteso dagli operatori attualmente presenti in galleria, come dai clienti e dalla città.

La prima fase del restyling è stata caratterizzata dal miglioramento estetico e funzionale degli spazi comuni oltre che da un upgrading tecnologico in termini di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sicurezza. La piazza centrale ricorda una serra, con una nuova pavimentazione dai colori neutri e una fresca “cascata” di piante stabilizzate, cioè trattate al 100% in modo naturale ed ecologico, in sostituzione delle vecchie palme. Anche i parcheggi sono stati oggetto di un generale restyling che ha riguardato l’illuminazione, la segnaletica orizzontale e gli ingressi al centro.

I lavori hanno interessato anche servizi e nursery del piano terra e del primo piano, ora più accoglienti e funzionali grazie anche all’introduzione di bagni famiglia, a cui i più piccoli possono accedere insieme a mamma o papà, e alle nursery dotate di poltrona per allattamento, fasciatoio e mangiapannolini. I vecchi bagni a tema Mille Miglia avevano fatto il loro tempo: l’ambientazione “green” è molto più affine alla sensibilità contemporanea.

Oltre ai lavori in galleria, Freccia Rossa si è rifatto il look anche sul web. È stato da poco lanciato il nuovo sito internet del centro commerciale rinnovato nella grafica e nell’utilizzo, caratterizzato da una consultazione più semplice e intuitiva da parte dell’utente. Tra le novità si segnalano due sezioni: la prima, dedicata al B2B, ovvero agli spazi espositivi e promozionali a disposizione di attività interessate a dare visibilità al proprio business, la seconda, molto utile ai visitatori, aggiornata costantemente con le iniziative, gli eventi e le curiosità che caratterizzeranno la vita del centro commerciale. Infine, Freccia Rossa è approdato anche su Instagram (@centrocommercialefrecciarossa) per coinvolgere maggiormente il pubblico dei più giovani con stories e video realizzati ad hoc.

“Il processo di riqualificazione del centro commerciale Freccia Rossa sta procedendo con ottimi risultati.” dichiarano Mario Bertolotti, Partner e Country head di Resolute Asset Management Italy e Paolo Nannini, amministratore delegato di Freccia Rossa Shopping Center SPA. “La prima fase dei lavori si è conclusa con successo. Le opere di ammodernamento della galleria del piano terra hanno dato una ventata di freschezza e migliorato l’esperienza di visita per i clienti finali come per gli operatori presenti e futuri. L’attività di ricerca procede sia a livello territoriale che nazionale per l’apertura di nuovi punti vendita. Continuiamo, quindi, a credere nell’enorme potenziale di Freccia Rossa. Proprio per questo è nostra l’intenzione avviare nei prossimi mesi i lavori che interesseranno la food-court del primo piano, che verrà arricchita con una grande area gioco per bambini, primo passo del processo di riposizionamento del centro come luogo di shopping e intrattenimento per tutta la famiglia.”

Conclude Matteo Corrado, direttore di Freccia Rossa: “I risultati ottenuti da questa prima fase di lavori sono sotto gli occhi di tutti e non vediamo l’ora di poter inaugurare il nuovo Freccia Rossa. I festeggiamenti sono solo rimandati, attenderemo che la situazione pandemica rientri del tutto. Nel frattempo, lavoreremo sodo per rendere sempre più accogliente il centro i cui negozi sono sempre aperti nel rispetto delle normative vigenti”.

I lavori, dunque, non si fermano, nel frattempo iniziative e aggiornamenti verranno comunicati tramite il sito www.freccia-rossa.it, e le pagine Facebook e Instagram ufficiali del Centro Commerciale Freccia Rossa.