Elnòs Shopping: dal 17 al 30 maggio la promozione “Double Cashback”

(red.) Forte del successo dell’edizione di febbraio, torna a Elnòs Shopping la promozione “ELNÒS Double Cashback”. Dal 17 al 30 maggio compresi (dalle ore 12 alle 14 e dalle ore 16 alle 20), tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale bresciano, recandosi presso l’Infopoint situato in galleria, potranno acquistare una gift card del valore di € 50 (massimo n. 2 gift card al giorno) e ricevere in omaggio un’altra gift card del valore di € 10 (per ogni gift card acquistata).

Effettuando l’acquisto delle gift card tramite carte di credito o carte di debito, i clienti iscritti al programma Cashback di Stato potranno ricevere un ulteriore accredito del 10% che verrà riconosciuto direttamente sul loro conto corrente, secondo le modalità e le tempistiche prestabilite dall’iniziativa governativa.

Ogni cliente interessato alla promozione dovrà rispettare la fila e il proprio turno d’acquisto. Al momento dell’erogazione delle gift card in omaggio, ciascuno sarà registrato dietro presentazione del proprio codice fiscale, nome e cognome (non sarà quindi possibile acquistare le gift card per conto di altre persone). Le gift card saranno spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale ELNÒS Shopping, ma non saranno convertibili in denaro, né daranno diritto a resto. Per tutte le informazioni ulteriori e il regolamento, visitare il sito www.elnosshopping.info/it-it/gift-card.