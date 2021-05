“Basta misure restrittive nei pre-festivi e festivi”: protesta del Leone di Lonato

(red.) Martedì 11 maggio alle 11, i punti vendita de Il Leone Shopping Center di Lonato manifesteranno contro le chiusure nel fine settimana con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti. L’iniziativa, che sul territorio italiano coinvolge 30.000 negozi e supermercati, è promossa dalle associazioni del commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi.

Le Associazioni del commercio, si legge in una nota stampa, vogliono dare voce ai 780.000 lavoratori delle 1.300 strutture commerciali integrate presenti su tutto il territorio nazionale, che vivono da oltre un anno in un clima di forte incertezza, aggravato dalle stringenti misure con cui il Governo impedisce a migliaia di attività commerciali di lavorare nel week-end, ovvero nei giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e fatturato.

“Nel dettaglio, Il Leone Shopping Center, rappresenta un motore economico e un presidio occupazionale strategico a livello territoriale – dice il direttore del Centro Claudio Camuffo – in virtù dei suoi 120 negozi, e di un indotto tra diretto e indiretto che garantisce 800 posti di lavoro. Il Leone Shopping Center, inoltre, con i suoi 6,5 milioni di visitatori l’anno, rappresenta una vera e propria piazza urbana, destinazione non solo per lo shopping ma anche per le numerose attività di ristorazione e leisure, nonché per i molteplici servizi rivolti alla cittadinanza. Il tutto condotto con i più elevati standard di sicurezza. Alla manifestazione di protesta hanno aderito la maggior parte dei negozi del nostro Centro”.