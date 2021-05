Compravendita auto, si può chiedere annullamento se il veicolo non è perfetto

(red.) importantissimo arresto della Suprema Corte di Cassazione in tema di diritti del consumatore, che ha riconosciuto la possibilità per lo stesso di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita (oltre alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento del danno) nel caso in cui si siano verificati vizi anche di lievi entità nella vettura acquistata.

La vicenda origina dal fatto che la vettura acquistata emettesse uno strano rumore all’atto dell’avviamento, ed inoltre si sprigionava un cattivo odore all’interno dell’abitacolo.

Come noto, infatti, a norma dell’art. 130 del Codice del Consumo il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente nel prodotto al momento della consegna al compratore, e qualora venissero riscontrati dei vizi o delle difformità rispetto al bene acquistato il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene; alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Nonostante l’opposizione del venditore la Cassazione ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere la risoluzione del contatto, la restituzione delle somme pagate ed il risarcimento del danno anche in caso di difetto di lieve entità, se la riparazione del bene non è possibile o è eccessivamente onerosa.

