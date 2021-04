Euronics, Rom’antica e Decathlon: interessanti novità al Leone Shopping center

(red.) Il Leone Shopping Center di Lonato del Garda, in una settimana, inaugura un nuovo punto vendita, riapre una media superficie e festeggia un’importante inaugurazione a pochi metri di distanza.

Riapre oggi la media superficie al piano terra dedicata all’elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech Euronics che, dopo alcune settimane di chiusura a causa del fallimento del Gruppo Galimberti, riapre le porte grazie al subentro da parte di Nova Spa, socio del Gruppo Euronics.

Nei giorni scorsi, inoltre, il Leone ha visto comparire nella sua offerta merceologica una nuova insegna del comparto della ristorazione: al piano terra ha aperto Rom’antica, un nuovo format dedicato alla pizza in teglia. Rom’antica porta in galleria “la vera pizza artigianale romana”, prodotta ogni giorno da mani esperte. Il progetto nasce da Vera srl che da più di trent’anni mette al centro di ogni suo progetto di ristorazione la scelta dei prodotti. La nuova insegna, già operativa al Leone anche se al momento può dedicarsi solo all’asporto per le disposizioni anti Covid-19 in vigore, porta a Lonato la classica pizza romana caratterizzata dalla croccantezza e da un impasto ad alta digeribilità.

Venerdì scorso, infine, il Leone ha festeggiato l’inaugurazione di un’importante “vicino di casa” che, posto a pochi metri di distanza, amplia l’offerta merceologica del comparto commerciale. Il 16 aprile ha infatti aperto il nuovo punto vendita Decathlon. La superficie del negozio si sviluppa su 2500 metri quadrati, e ad accogliere gli sportivi c’è un team di 40 persone, di cui 30 nuovi assunti. Il punto vendita offre esperienze di acquisto omnicanali, con la possibilità di ordinare l’intero catalogo delle oltre 85 discipline sportive presenti su decathlon.it con consegna a casa o sul punto vendita. L’offerta fisica della superficie di Lonato del Garda si concentra sugli articoli per praticare attività all’aria aperta come escursionismo, sport acquatici, ciclismo, running, equitazione e tennis.