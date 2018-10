(red.) Come è noto, dallo scorso 1 ottobre e fino al prossimo 31 marzo 2019, anche i veicoli a diesel euro 3 non possono circolare dal lunedì al venerdì (eccetto i giorni festivi in cui sono liberi) dalle 7,30 alle 19,30. Misura che riguarda anche gli automobilisti residenti in diversi paesi bresciani coinvolti, a partire dalla città. Ma in loro aiuto, almeno parziale, è arrivata una direttiva da parte della Regione Lombardia e firmata dall’assessore Raffaele Cattaneo e subito operativa.

In pratica, il divieto di circolazione non riguarderà, come deroga, chi ha almeno 70 anni e si mette al volante di un’auto euro 3 diesel, ma anche a chi ha un Isee non oltre 14 mila euro e nessun altro veicolo oltre a quello che non potrebbe circolare. Divieto rimosso anche per chi dimostra di aver comprato un altro veicolo non soggetto alle limitazioni e di cui è in attesa e per i partecipanti alle manifestazioni sportive nell’ambito del Coni.

Cambiamenti anche per quanto riguarda le misure di primo e secondo livello con lo scatto di divieti più stringenti in caso di superamento del livello di 50 microgrammi di polveri sottili per cinque giorni consecutivi: saranno le previsioni del meteo a definire se attuarle.

