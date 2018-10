(red.) La battaglia legale non è ancora finita per le sette imprese siderurgiche, la maggior parte bresciane, che erano finite nel mirino dell’Antitrust per l’accusa di aver fatto cartello nella vendita dei tondini di cemento armato e rete elettrosaldata. Si tratta dell’Alfa Acciai, Ferriera Valsabbia, Feralpi Siderurgica, Ferriere Nord-Fin.Fer., Riva Acciaio, Industrie Riunite Odolesi e Ori Martin, oltre alla Stefana, che erano state multate per 140 milioni di euro dall’autorità garante per la concorrenza e il mercato. Le aziende, per cautelarsi, avevano versato le sanzioni da pagare, ma nello stesso tempo presentato anche il ricorso al Tar del Lazio (non da parte di Stefana).

E il 23 maggio il tribunale aveva dato ragione proprio alle imprese. Nella sentenza si parlava di carenze nella fase di accertamento delle violazioni, la durata eccessiva – oltre un anno – per l’istruttoria e il fatto che non ci sarebbe stata l’intesa dolosa. Secondo l’autorità, invece, dal 1989 al 2000 le aziende si sarebbero ritrovate durante riunioni mensili e ogni quindici giorni tra Nuovo Campsider e Camera di Commercio di Brescia per definire strategie commerciali e imporre i prezzi sulle quotazioni del rottame ferroso. La novità delle ore precedenti a venerdì 5 ottobre è che l’Antitrust, come scrive il portale Siderweb, ha impugnato la sentenza del Tar al Consiglio di Stato. E come prima conseguenza, in attesa del giudizio del merito, le sanzioni da restituire alle aziende sono state sospese.

Condividi questo: Facebook

Twitter

WhatsApp

Skype

Google

Telegram

LinkedIn

Pocket

Stampa

Pinterest

Reddit

Tumblr



Comments

comments