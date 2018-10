(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 3 ottobre, è arrivata all’udienza preliminare al tribunale di Brescia l’inchiesta che era stata aperta dall’ex procuratore aggiunto Sandro Raimondi sui presunti rimborsi “gonfiati” dei chilometri da parte delle associazioni di volontariato per il trasporto dei dializzati. In particolare, si sarebbe parlato di una truffa ai danni della Regione Lombardia per circa 1,5 milioni di euro. Nell’udienza di ieri e dopo un’indagine complessa il giudice Cesare Bonamartini ha escluso il peculato, mentre è stata confermata la truffa per tre indagati, anche se non per tutto il periodo cui fa riferimento l’inchiesta.

Dalla giornata è emerso il proscioglimento dei vertici dell’Agenzia di Tutela della Salute tra il direttore generale Carmelo Scarcella, i direttori amministrativi Pietro Luigi Colombi e Pier Mario Azzoni e di quello sanitario Francesco Vassallo. Stessa decisione anche per diciotto rappresentanti delle varie associazioni che erano finite nel calderone. Altri due sono stati prosciolti anche dall’accusa ai danni dello Stato perché il fatto non costituisce reato, mentre altri otto di undici dirigenti dei vari sodalizi di volontariato hanno puntato sul rito abbreviato.

Altri tre sono stati condannati a 10 mesi e al pagamento di 240 euro di multa, mentre altri otto sono stati assolti. Infine, sedici si ritroveranno l’8 maggio del 2019 in tribunale per il dibattimento e in cui dovranno difendersi dalle accuse di truffa dopo il 9 novembre del 2011, visto che per i precedenti il reato si è prescritto.

