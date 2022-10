Bedussi, Sirani e Roberto restano al vertice dei bar italiani (e bresciani)

Brescia. Sono tre i locali bresciani che si piazzano ai vertici della classifica «Bar d’Italia 2023» del Gambero Rosso. Si tratta di tre conferme, locali abituati alle posizioni d’eccellenza: parliamo di Bedussi a Brescia, Sirani a Bagnolo Mella e Pasticceria Roberto a Erbusco, gli unici nella nostra provincia ad aver ottenuto una valutazione di Tre Chicchi e Tre Tazzine. A Iginio Massari con la pasticceria Veneto, Tre Tazzine e Due Chicchi, mentre Due Chicchi e Due Tazzine sono stati assegnati al Cafè Gramsci in città.

In questa edizione sono 45 i locali che raggiungono il massimo punteggio, distribuiti da Nord a Sud. La Lombardia è in prima fila con ben 12 indirizzi premiati, seguita da Veneto ed Emilia Romagna, ciascuna con cinque.