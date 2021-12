Gambero Rosso, tre Torte d’oro per Iginio Massari, “il fuoriclasse”

(red.) Iginio Massari, il celebre pasticcere bresciano divenuto famoso anche grazie alla sua partecipazione come giudice culinario a Masterchef, continua a collezionare riconoscimenti per la sua oramai 50ennale attività di famiglia, anniversario celebrato proprio qualche settimana fa in città.

La guida Pasticceri&Pasticcerie 2022 del Gambero Rosso lo ha incoronato, nuovamente, al vertice della classifica nazionale, una postazione da cui non è mai sceso, conquistando le Tre Torte d’Oro, un riconoscimento ad hoc pensato proprio per il titolare della Pasticcera Veneto, da sempre al top della classifica e designato, appunto, da Gambero Rosso come un fuoriclasse che non gareggerà più nel concorso.

La guida ha selezionato 595 locali, 30 novità, 26 Tre Torte e 5 premi speciali. A conquistare il punteggio più alto la pasticceria Dalmasso di Avigliana (Torino). Il premio speciale per il pasticcere emergente va invece a Piero Ditrizio-Ditrizio Pasticceria (Cagliari), mentre quello per la novità dell’anno va a Pasticceria Celestina- Pollena Trocchia (Napoli).

Il riconoscimento per la migliore pasticceria salata se lo aggiudicano Pasticceria Roberto- Erbusco (Brescia) e d&g Patisserie- Selvazzano Dentro (Padova). Il premio per la pasticceria con il miglior packaging va a Golose Emozioni- San Zenone degli Ezzelini (Treviso). Il premio per la miglior comunicazione digitale è assegnato a Douce (Genova) e a Besuschio- Abbiategrasso (Milano).