Pizzerie d’Italia, al top Sirani di Bagnolo e La Filiale di Erbusco

(red.) Non solo caffè a regola d’arte o pasticcini e brioches deliziose, il bresciano si distingue anche nella classifica pubblicata dal Gambero Rosso dedicata alle “Pizzerie d’Italia”.

Brescia si aggiudica infatti “Tre Spicchi “ con le pizze di Nerio Beghi al “solito” Sirani di Bagnolo Mella e con quelle di Franco Pepe a Erbusco, a La Filiale de L’Albereta.

Sirani conquista 92 punti nella categoria “pizza a degustazione”, 95 quelli ottenuti dalla Filiale in Franciacorta con la “pizza napoletana”.

Tra conferme e new entry si segnala la Cascina dei Sapori di Rezzato con Due Spicchi e il premio speciale “I maestri dell’impasto”.