Brescia, taglio del nastro per “Bambini in Braille” e “Perle Montessori Brescia APS”

Brescia. Sabato 24 settembre alle 10, via Sant’Antonio 16 a Brescia, viene inaugurata la sede condivisa delle associazioni “Bambini in Braille” e “Perle Montessori Brescia Aps” alla presenza delle istituzioni, di bambini e adulti.

Dalla primavera di quest’anno, ai piedi della collina di Mompiano, accanto al parco Castelli, le due associazioni convivono con l’intento di condividere la promozione di eventi e attività che abbiano come riferimento l’inclusione a 360°.

L’associazione Bambini in Braille, con la presidente Piera Sciacca e la vicepresidente Elena Trainini, da tempo coinvolge in piena solidarietà le famiglie che hanno sentito il bisogno di incontrarsi e sostenersi. Tutto ciò ha fatto sì che la condivisione di certe specifiche esigenze divenisse punto di partenza per iniziative di carattere sociale che potessero essere d’aiuto e di sostegno sia per i bambini che per i genitori. Tra i vari progetti il Campus, Grest, Land Art, Musical Insieme e Closlieu – il gioco del dipingere, l’officina dei linguaggi non convenzionali che offre la costruzione di un percorso integrato nel quale l’arte, la musica e la danza si incontrano in un progetto di globalità dei linguaggi che coinvolge bambini, ragazzi e adulti con e senza deficit.

“Perle Montessori Brescia APS” si ispira a ciò che Maria Montessori ha da sempre insegnato, cioè che il lavoro dei bambini (e degli adulti), la concentrazione, la voglia di sperimentare e la curiosità di apprendere non possono che svilupparsi in contesti di serenità e condivisione.

L’intenzione dell’associazione è quella di attivare laboratori, attività, momenti di incontro, proposte di letture che possano spaziare dall’arte, alla musica, alla vita quotidiana, alla natura, alla sostenibilità ed alla scienza.

La presidente Patrizia Enzie la vicepresidente Olga Borghetti di “Perle Montessori Brescia” desiderano che l’associazione diventi la casa dei bambini di Brescia, un luogo per i bambini, per i loro genitori e familiari, per gli insegnanti e per gli educatori. Un luogo di incontro e d crescita in cui, come Maria Montessori insegna, il bambino sia al centro.

Sabato 24 settembre, al mattino, si terrà l’inaugurazione della sede, con la visita degli spazi adibiti a laboratori e la presentazione dei progetti. Nel pomeriggio e per tutta la domenica del 25 settembre ci saranno molteplici laboratori per bambini ed adulti.