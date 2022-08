Via Veneto, via ai lavori: lunedì di passione per la zona Nord Ovest

Brescia. Prende il via questo lunedì l’intervento di riqualificazione di via Veneto, in città. Un restyling fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Brescia, ma che ha sollevato non poche perplessità da parte di una fetta di residenti e commercianti, preoccupati che il lungo periodo in cui i lavori verranno effettuati (la fine è stata fissata per la Pasqua 2023) possa penalizzare sia la mobilità sia le attività presenti.

Gli interventi iniziano in un momento particolarmente delicato per l’asse viario Nord-Ovest della città, messo pesantemente alla prova a seguito della chiusura del ponte della Tangenziale Ovest, a seguito dell’incidente avvenuto mercoledì e in cui un’autogrù trasportata da un camion ha danneggiato in modo importante il viadotto, imponendo lo stop alla circolazione sia sull’infrastruttura sia in via Volturno, almeno fino al 5 settembre.

Si annuncia quindi un lunedì di passione, in città: i lavori in via Veneto partono con gli interventi propedeutici, ovvero l’allestimento del cantiere, le potature e la modifica della viabilità sulle strade laterali.

Le strade interessate dagli interventi e in cui verranno istituiti i sensi unici di marcia sono: Monte Grappa da via Pavoni a via Veneto in direzione est, Monte Grappa da via Monte Santo a via Veneto in direzione ovest, Pasubio da via Monte Grappa a via Montello in direzione nord, Monte Santo da via Tommaseo a via Monte Grappa in direzione sud, Monte Nero da via Veneto a via Monte Nero (civico 10) in direzione ovest, Tommaseo da via Pavoni a via Veneto in direzione est, Tommaseo da via Monte Santo a via Veneto in direzione ovest, Pavoni da via Tommaseo a via Monte Ortigara in direzione nord e Rossetti da via Veneto a via della Valle in direzione est.

Gli interventi di riqualificazione, secondo quanto illustrato dal Comune, avverranno per blocchi e la viabilità lungo la sua asse (compresa quella dei mezzi pubblici) sarà sempre garantita.

Nella fase 1 è previsto l’intervento su Via Veneto lato ovest (tratto tra P.le Veneto e via Tommaseo).

Il parcheggio via Montello verrà riasfaltato e verrà rifatta la segnaletica stradale (tra fine agosto e inizio settembre 2022). Anche il parcheggio via Salvo D’Acquisto verrà riasfaltato e verrà rifatta la segnaletica stradale (a fine ottobre, a conclusione dei lavori di A2A su via delle Tofane).

La riqualificazione dovrebbe concludersi, secondo il cronoprogramma a Pasqua 2023 (durata dell’intervento di 240 giorni).

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta F.L. Costruzioni & Autotrasporti Srl di Capriano del Colle, con un ribasso sulla base d’asta del 3,687%, per un costo complessivo di 3 milioni di euro.