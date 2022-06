Brescia, manutenzione straordinaria porfido: al via i lavori in centro

Brescia. Lunedì 20 giugno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in pietra del centro storico di Brescia.

Saranno sistemati ammaloramenti e dissesti della pavimentazione in cubetti di porfido di piccoli tratti di strada. La superficie attuale sarà scarificata e livellata con un massetto di sottofondo e saranno poi posati cubetti in porfido da 8/10 centimetri.

Gli interventi principali riguarderanno: via Fratelli Lombardi da via Mazzini al civico 2/B, via Langher (la banchina stradale sarà completata con ciottoli di fiume), via del Castello (alcuni tratti di cunette stradali vicini alla mini-rotatoria saranno sistemati con ciottoli di fiume), via Cattaneo da via G. Rosa a via Mazzini e la porzione di via Trieste a est dell’incrocio con via Mazzini.

I lavori inizieranno da via Fratelli Lombardi e dureranno circa due settimane per proseguire poi nella zona del Castello. Attorno al 20 luglio gli interventi riguarderanno via Cattaneo mentre in via Trieste saranno completati entro Ferragosto. Altri lavori riguarderanno piccole aree in vari punti della città. Il costo complessivo delle opere ammonta a 200mila euro.

«Continuiamo a riqualificare Brescia attraverso piccole e grandi opere»- ha affermato l’assessore alla Rigenerazione urbana Valter Muchetti-. Questi interventi, dedicati alla pavimentazione di pregio del centro storico, rendono la nostra città ancora più bella e attrattiva».