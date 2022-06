Via Veneto, cantieri da fine agosto: la Loggia tira dritto

Brescia. La decisione è presa ed il progetto di riqualificazione di via Veneto si farà, con i cantieri che apriranno a fine agosto e daranno un nuovo volto alla strada cittadina.

Questo l’esito dell’incontro, svolto nella serata di martedì al teatro Pavoni e promosso dal Comune di Brescia, aperto ai residenti e ai commercianti della zona, preoccupati che il restyling comporti invece nuove problematiche e disagi a chi vive e lavora nel quartiere.

L’amministrazione comunale, con l’assessore alla Mobilità Federico Manzoni (presente anche il sindaco Emilio Del Bono e i tecnici comunali), ha ribadito che il presunto “mancato dialogo” lamentato dai comitati di cittadini ed esercenti, invece, c’è stato, accogliendo suggerimenti e proposte, raccolte in questi mesi grazie anche allo sportello all’Urban Center e che sono stati indispensabili per affinare il progetto e presentarlo nella sua veste conclusiva.

Un abito che, però, non viene apprezzato da una fetta di residenti e negozianti, che hanno raccolto oltre mille firme contro il rifacimento della strada. Per gli oppositori alla riqualificazione, le tempistiche scelte dalla Loggia sono errate: dopo due anni di pandemia, con le conseguenti ricadute negative a livello economico che si sono verificate, la chiusura della strada ed i cantieri penalizzeranno ancora le attività. A non piacere anche lo spostamento degli stalli per il parcheggio nelle vie limitrofe e l’istituzione di diversi sensi unici.

Manzoni ha ribadito che, con il restyling si perderanno solo quattro parcheggi e che la sosta rimarrà gratuita, garantendo che, dal prossimo mese, sul tavolo ci sarà il tema dei sostegni economici ai commercianti.

I cantieri prenderanno il via a fine agosto e dureranno 240 giorni. L’investimento complessivo è di 3 milioni di euro.